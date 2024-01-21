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Желизко: Задался целью вернуть Лехию в Экстраклясу

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Желизко: Задался целью вернуть Лехию в Экстраклясу

lechia.pl

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Бывший футболист молодежной сборной Украины Иван Желизко рассказал о своем этапе карьеры в "Лехии":

– Иван, вас признали лучшим футболистом первого дивизиона Польши в первой половине сезона. Как вы относитесь к индивидуальным наградам?

– Отношусь спокойно, потому что когда команда показывает результат и это приносит индивидуальные награды. Приятно, конечно. Спасибо команде и тренерскому штабу.

– Летом вы сменили “Валмиеру” на “Лехию”. Почему выбор пал на команду, не играющую в высшем дивизионе?

– Был предложен поразивший меня проект, поэтому, не колеблясь откликнулся на предложение “Лехии”. Я не смотрел на то, что это низший дивизион, а поставил цель вернуть эту команду в Экстраклясу.

– Кроме “Лехии”, какие у вас были варианты? Если вы не можете назвать клуб, укажите страну.

– Велись разные разговоры, но наиболее конкретной была “Лехия”.

– Если бы “Валмиера” вышла в группу Лиги конференций, вы бы остались в команде?

– Думаю, что нет, потому что был заинтересован в смене команды.

– Сколько времени ушло на адаптацию в Польше?

– Честно говоря, нисколько. Как-то с первого дня чувствовал себя в команде. Помог Рифет Капич (экс-полузащитник "Кривбасса" - прим.), с которым мы познакомились ранее в "Валмиере". Все игроки "Лехии" восприняли меня хорошо с первого дня", - сказал Желизко.

В первой части сезона Желизко провел 16 матчей за "Лехию", отличившись одним голом и одним ассистом. На зимнюю паузу команда пошла на четвертом месте, уступая лидеру Первого дивизиона двумя очками.

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Лехия (Гданьск) Иван Желизко
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Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
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