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Воспитанник Ворсклы находится на просмотре в Польше

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Андрей Ямполь может трудоустроиться за границей

Воспитанник Ворсклы находится на просмотре в Польше

Фото - ФК Ворскла / автор невідомий

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Новичок польской Экстраклясы "Пуща" не подпишет украинца Даниила Кондракова, сообщает телеграм-канал Truskawkowa piłka. Он не подошел команде, однако на просмотре находится другой украинец – Андрей Ямполь.

С началом полномасштабного вторжения Ямполь перебрался в Польшу, где играл за низшелиговые коллективы. Последним клубом полузащитника был "Мир" из Нового Двора-Мазовецкого, где в 16-ти матчах группы I Третьей лиги он забил два гола и отдал два ассиста. Сейчас им заинтересовалась более статусная "Пуща".

Андрей Ямполь – 21-летний полузащитник, который воспитывался в академии полтавской "Ворсклы" и играл за команду в чемпионате УПЛ до 19-ти лет до сезона 2021/22 включительно. Это младший брат Ярослава Ямполя, который в свое время играл за "Металлист 1925".

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Источник:
Truskawkowa piłka
Опубликовал: Игорь Семйон
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