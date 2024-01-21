Воспитанник Ворсклы находится на просмотре в Польше
Андрей Ямполь может трудоустроиться за границей
Фото - ФК Ворскла / автор невідомий
Новичок польской Экстраклясы "Пуща" не подпишет украинца Даниила Кондракова, сообщает телеграм-канал Truskawkowa piłka. Он не подошел команде, однако на просмотре находится другой украинец – Андрей Ямполь.
С началом полномасштабного вторжения Ямполь перебрался в Польшу, где играл за низшелиговые коллективы. Последним клубом полузащитника был "Мир" из Нового Двора-Мазовецкого, где в 16-ти матчах группы I Третьей лиги он забил два гола и отдал два ассиста. Сейчас им заинтересовалась более статусная "Пуща".
Андрей Ямполь – 21-летний полузащитник, который воспитывался в академии полтавской "Ворсклы" и играл за команду в чемпионате УПЛ до 19-ти лет до сезона 2021/22 включительно. Это младший брат Ярослава Ямполя, который в свое время играл за "Металлист 1925".
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