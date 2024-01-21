Довбик делает хет-трик за 6 минут в матче против Севильи. ВИДЕО

Артем Довбик делает хет-трик за шесть минут в матче против "Севильи". Сначала форвард сравнял счет после передачи Савио на 13-й минуте, а уже на 15-й вывел каталонцев вперед, замкнув прострел Порту. Понадобилось еще 4 минуты, чтобы украинец оформил свой третий мяч. Артем принял мяч перед Рамосом, грамотно придержал снаряд, сместился и хлестко пробил, прошив голкипера!

18-я минута - счет в матче 3:1 в пользу "Жироны".