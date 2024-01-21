Довбик делает хет-трик за 6 минут в матче против Севильи. ВИДЕО
Артем сегодня вошел в кураж
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Артем Довбик делает хет-трик за шесть минут в матче против "Севильи". Сначала форвард сравнял счет после передачи Савио на 13-й минуте, а уже на 15-й вывел каталонцев вперед, замкнув прострел Порту. Понадобилось еще 4 минуты, чтобы украинец оформил свой третий мяч. Артем принял мяч перед Рамосом, грамотно придержал снаряд, сместился и хлестко пробил, прошив голкипера!
18-я минута - счет в матче 3:1 в пользу "Жироны".
Следите за событиями в нашей
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.01.2024 в 22:38
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Стало известно, какую зарплату Реал Мадрид предлагает Лунину
- Роналду: В Манчестер Юнайтед и Португалии меня списали со счетов, но я провел отличный период в Аль-Наср
- Четыре клуба УПЛ остались без чемоданов по прибытии на сборы в Турцию
- Футболист Динамо впервые стал отцом
- "Миш, уже устала лайкать твои фотки". Звездная украинская блогерша призналась в симпатии к Мудрику
- С намеком на трезубец. Ирина Морозюк показала новые татуировки в неожиданных местах. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 4