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Довбик делает хет-трик за 6 минут в матче против Севильи. ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено

Артем сегодня вошел в кураж

Довбик делает хет-трик за 6 минут в матче против Севильи. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Артем Довбик делает хет-трик за шесть минут в матче против "Севильи". Сначала форвард сравнял счет после передачи Савио на 13-й минуте, а уже на 15-й вывел каталонцев вперед, замкнув прострел Порту. Понадобилось еще 4 минуты, чтобы украинец оформил свой третий мяч. Артем принял мяч перед Рамосом, грамотно придержал снаряд, сместился и хлестко пробил, прошив голкипера!

18-я минута - счет в матче 3:1 в пользу "Жироны".

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
21.01.2024 в 22:38
артём долбит
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0
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Комментарии 4
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.01.2024 в 22:38
артём долбит
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарниця)
21.01.2024 в 22:33
О_о
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.01.2024 в 22:26
хегассе
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1
0
Djibouti (Djibouti)
21.01.2024 в 22:23
Неймовірно, 6 хвилин !!! Давай ще
Ответить
0
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