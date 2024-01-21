Цыганков забивает Севилье и делает счет 4:1. ВИДЕО

Цыганков продолжает разгром "Севильи" и забивает 4-й гол "Жироны" на 56-й минуте. Очередной ассист от Савио. Прострел с фланга, Виктор идеально набежал под передачу.

Счет в матче 4:1. Следите за событиями в нашей текстовой или аудио трансляции.