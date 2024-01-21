Цыганков забивает Севилье и делает счет 4:1. ВИДЕО
Украинский вечер в Испании украинский вечер в Испании
Getty Images / Global Images Ukraine
Цыганков продолжает разгром "Севильи" и забивает 4-й гол "Жироны" на 56-й минуте. Очередной ассист от Савио. Прострел с фланга, Виктор идеально набежал под передачу.
Счет в матче 4:1. Следите за событиями в нашей текстовой или аудио трансляции.
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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