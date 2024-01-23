  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко - об Артете: Мне очень нравится его видение футбола, его менталитет
В тренде

Зинченко - об Артете: Мне очень нравится его видение футбола, его менталитет

Наши за границей

Защитник охарактеризовал главного тренера "Арсенала"

Зинченко - об Артете: Мне очень нравится его видение футбола, его менталитет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко высказался о главном тренере "канониров" Микеле Артете.

"Он - победитель. Это его менталитет и характер за пределами поля. Когда ты узнаешь его поближе, то сразу можно сказать, что он достаточно требователен и обращает внимание на множество деталей.

Мне очень нравится его видение футбола, его менталитет. С первого дня, как мы познакомились, я знал, что он будет отличным наставником", - сказал Зинченко в интервью The Athletic.

Ранее Зинченко прокомментировал постоянную критику в свой адрес.

Читайте такжеЗинченко - в команде недели АПЛ по версии WhoScored
По теме
yellow-arrow
Челси – Мидлсбро. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги
yellow-arrow
Зинченко: Очень трудно быть вдали от своей страны каждый день
yellow-arrow
"Бывают взлеты и падения". Зинченко отреагировал на постоянную критику
Арсенал (Лондон) Микель Артета Александр Зинченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Athletic
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости