Зинченко - об Артете: Мне очень нравится его видение футбола, его менталитет
Защитник охарактеризовал главного тренера "Арсенала"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Арсенала" Александр Зинченко высказался о главном тренере "канониров" Микеле Артете.
"Он - победитель. Это его менталитет и характер за пределами поля. Когда ты узнаешь его поближе, то сразу можно сказать, что он достаточно требователен и обращает внимание на множество деталей.
Мне очень нравится его видение футбола, его менталитет. С первого дня, как мы познакомились, я знал, что он будет отличным наставником", - сказал Зинченко в интервью The Athletic.
Ранее Зинченко прокомментировал постоянную критику в свой адрес.
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