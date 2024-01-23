Зинченко - об Артете: Мне очень нравится его видение футбола, его менталитет

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко высказался о главном тренере "канониров" Микеле Артете.

"Он - победитель. Это его менталитет и характер за пределами поля. Когда ты узнаешь его поближе, то сразу можно сказать, что он достаточно требователен и обращает внимание на множество деталей.

Мне очень нравится его видение футбола, его менталитет. С первого дня, как мы познакомились, я знал, что он будет отличным наставником", - сказал Зинченко в интервью The Athletic.