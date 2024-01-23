Леоненко: Читаешь – Довбика приглашают 500 клубов, а смотришь – он в запасе Жироны
И снова слово украинским экспертам
скриншот youtube
Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас себя позиционирует как эксперт, высказался относительно выступлений Артема Довбика в "
– Как вы считаете, почему в чемпионате Саудовской Аравии нет украинских игроков?
– А что там делать украинцам? Во-первых, вряд ли они туда поедут, а во-вторых, вряд ли туда пригласят. У нас ведь звезд нет, а в Саудовскую Аравию приглашают только раскрученных футболистов!
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Возьмем Довбика. Читаешь – его приглашают 500 клубов, а смотришь – он в запасе "Жироны". Пишут, что Миколенко с кровью доигрывал матч "Эвертона", и Бессонов весь сезон обмотанный играл, и ничего, не скулил!
– Ну подождите, Довбик с 11-ю голами находится на четвертом месте в таблице бомбардиров Ла Лиги, уступая Беллингему всего двумя мячами... (интервью записывалось до матча "Жирона" - "Севилья")
– Для меня это не показатель. Вспомните Селезнева, когда он стал лучшим бомбардиром УПЛ, являясь запасным "Шахтера".
– Между УПЛ и Ла Лигой большая разница, как и между статусом "Шахтера" и "Жироны" в своих чемпионатах.
– Если ты бомбардир, то всегда должен быть в составе, а не в запасе. Довбик – забивной молодец, но я говорю о том, что пишут.
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