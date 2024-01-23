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Леоненко: Читаешь – Довбика приглашают 500 клубов, а смотришь – он в запасе Жироны

Наши за границей
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И снова слово украинским экспертам

Леоненко: Читаешь – Довбика приглашают 500 клубов, а смотришь – он в запасе Жироны

скриншот youtube

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас себя позиционирует как эксперт, высказался относительно выступлений Артема Довбика в "Жироне".

– Как вы считаете, почему в чемпионате Саудовской Аравии нет украинских игроков?

– А что там делать украинцам? Во-первых, вряд ли они туда поедут, а во-вторых, вряд ли туда пригласят. У нас ведь звезд нет, а в Саудовскую Аравию приглашают только раскрученных футболистов!

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Возьмем Довбика. Читаешь – его приглашают 500 клубов, а смотришь – он в запасе "Жироны". Пишут, что Миколенко с кровью доигрывал матч "Эвертона", и Бессонов весь сезон обмотанный играл, и ничего, не скулил!

– Ну подождите, Довбик с 11-ю голами находится на четвертом месте в таблице бомбардиров Ла Лиги, уступая Беллингему всего двумя мячами... (интервью записывалось до матча "Жирона" - "Севилья")

– Для меня это не показатель. Вспомните Селезнева, когда он стал лучшим бомбардиром УПЛ, являясь запасным "Шахтера".

– Между УПЛ и Ла Лигой большая разница, как и между статусом "Шахтера" и "Жироны" в своих чемпионатах.

– Если ты бомбардир, то всегда должен быть в составе, а не в запасе. Довбик – забивной молодец, но я говорю о том, что пишут.

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Виктор Леоненко Артем Довбик Жирона
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Весела Дача (Кривий Ріг)
23.01.2024 в 23:52
Дегенерат
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Комментарии 3
Весела Дача (Кривий Ріг)
23.01.2024 в 23:52
Дегенерат
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2
0
Romerik (YNWA)
23.01.2024 в 23:35
Бл...Відключіть вже цьому довбой*бу інтернет
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
23.01.2024 в 23:19
Коли це Довбик був запасним? В матчах кубку? Ну, тут Вітя вже загнув.
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