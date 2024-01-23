Мудрик был заменен в перерыве матча с Мидлсбро и получил одни из худших оценок в составе Челси

" Челси " в ответном поединке полуфинала Кубка Английской Лиги принимает "Мидлсбро" и после первого тайма громит соперника со счетом 4:0.

Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик вышел в стартовом составе своей команды и был заменен в перерыве - вместо него вышел Мадуэке.

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По итогам первого тайма статистические порталы назвали украинца одним из худших в составе "Челси". Михаил получил оценку 6.9 от WhoScored. Такая же оценка у Брои – у остальных игроков "Челси" - выше.

SofaScore поставил украинцу 6.6. У Кайседо - столько же, у Брои – 6.4

Ну и отметим, что за 45 минут Мудрик заработал желтую за споры с арбитром, сделал 21 касание, 8 из 11 точных пасов (73% точность),1 раз успешно пошел в дриблинг, выиграл 1 борьбу за позицию из 3-х, и 1 из двух верховых баталий. Также украинец сделал 3 перехвата мяча.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.