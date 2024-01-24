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Портал Sofascore оценил игру Цыганкова и Довбика в матче против Мальорки

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Артем Довбик отдал один ассист

Портал Sofascore оценил игру Цыганкова и Довбика в матче против Мальорки

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 24 января, состоялся матч "Мальорки" против "Жироны" в рамках четвертьфинала Кубка Испании (3:2).

Виктор Цыганков вышел в стартовом составе команды и отыграл шестьдесят минут, а Артем Довбик вышел на замену в начале второго тайма.

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После завершения игры статистический портал Sofascore оценил игру украинских футболистов. Виктор получил 6.9, Артем - 7.1.

Цыганков за все игровое время отдал 79% точных передач, преуспел в 4 удачных обводках и в целом сделал 39 касаний к мячу.

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Довбик сыграл 45 минут, сделал 1 ассист, потерял мяч три раза, точность его пасов составила 92%, он выиграл 1 воздушное единоборство и сделал 18 касаний мяча.

Самую высокую оценку в команде "Жироны" получил Савио - 7.9.

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Мальорка Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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