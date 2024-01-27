Дмитрий Гречишкин расторг контракт с Сакарьяспором. Известные подробности
Свободный агент
ФК Сакарьяспор
Дмитрий Гречишкин расторг контракт с турецким клубом, сообщает Sport.ua.
Как говорится в источнике, причиной чего 31-летний полузащитник оставил "Сакарьяспор" несоответствия слов и действий. Пока что Гречишкин в поисках новой команды.
Что именно не устраивало в "Сакарьяспоре"? Почему пошли на расторжение договора?
Скажу коротко. Это турецкий футбол. Иногда здесь все меняется: могут говорить одно, а делать другое.
Правильно понимаю. Вы ищете новую команду в той же Турции?
Скажу так: Приму решение исходя из того, какие варианты будут на руках.
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Напомним, Дмитрий Гречишкин перешел в "Сакарьяспор" в январе 2023 года. За этот период украинец отыграл 12 матчей и неоднократно не отличился результативными действиями.
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