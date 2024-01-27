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Дмитрий Гречишкин расторг контракт с Сакарьяспором. Известные подробности

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Свободный агент

Дмитрий Гречишкин расторг контракт с Сакарьяспором. Известные подробности

ФК Сакарьяспор

Новина українською

Дмитрий Гречишкин расторг контракт с турецким клубом, сообщает Sport.ua.

Как говорится в источнике, причиной чего 31-летний полузащитник оставил "Сакарьяспор" несоответствия слов и действий. Пока что Гречишкин в поисках новой команды.

Что именно не устраивало в "Сакарьяспоре"? Почему пошли на расторжение договора?

Скажу коротко. Это турецкий футбол. Иногда здесь все меняется: могут говорить одно, а делать другое.

Правильно понимаю. Вы ищете новую команду в той же Турции?

Скажу так: Приму решение исходя из того, какие варианты будут на руках.

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Напомним, Дмитрий Гречишкин перешел в "Сакарьяспор" в январе 2023 года. За этот период украинец отыграл 12 матчей и неоднократно не отличился результативными действиями.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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