Лунин сыграет против середняка. Лас-Пальмас – Реал: смотреть прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Украинец снова выйдет в старте
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 22 тура чемпионата Испании "Лас-Пальмас" встретится с "Реалом". Украинский голкипер Андрей Лунин в третий раз за последние четыре поединка выйдет в старте "сливочных". На этот раз в соперниках команда занимает восьмое место в Примере.
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Ла Лига, 22 тур
27 января, 17:15
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Трансляція матчу Лас-Пальмас - РеалСмотреть трансляцию
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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