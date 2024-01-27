Лунин сыграет против середняка. Лас-Пальмас – Реал: смотреть прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

В матче 22 тура чемпионата Испании "Лас-Пальмас" встретится с "Реалом". Украинский голкипер Андрей Лунин в третий раз за последние четыре поединка выйдет в старте "сливочных". На этот раз в соперниках команда занимает восьмое место в Примере.

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Ла Лига, 22 тур

27 января, 17:15

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