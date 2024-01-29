Дженоа ведет с Марселем переговоры о выкупе контракта Малиновского
В итальянском клубе довольны украинцем
Фото: Genoa CFC
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Как сообщает Calciomercato со ссылкой на Sky Sport, в "Дженоа" довольны игрой Руслана на протяжении 6 месяцев аренды. Руководство клуба готово оставить украинца на постоянной основе.
Переговоры между руководителями клубов уже ведутся.
Напомним, что аренда Малиновского в "Дженоа" рассчитана до конца текущего сезона, при этом в контракте было прописано право выкупа за 10 млн евро.
Всего на счету 30-летнего украинца два гола, один ассист и семь желтых карт в 19 матчах текущего чемпионата Италии.
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