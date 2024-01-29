Дженоа ведет с Марселем переговоры о выкупе контракта Малиновского

" Дженоа " ведет переговоры с "Марселем" о выкупе контракта украинского полузащитника Руслана Малиновского, который играет за итальянскую команду на правах аренды.

Как сообщает Calciomercato со ссылкой на Sky Sport, в "Дженоа" довольны игрой Руслана на протяжении 6 месяцев аренды. Руководство клуба готово оставить украинца на постоянной основе.

Переговоры между руководителями клубов уже ведутся.

Напомним, что аренда Малиновского в "Дженоа" рассчитана до конца текущего сезона, при этом в контракте было прописано право выкупа за 10 млн евро.

Всего на счету 30-летнего украинца два гола, один ассист и семь желтых карт в 19 матчах текущего чемпионата Италии.