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Дженоа ведет с Марселем переговоры о выкупе контракта Малиновского

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В итальянском клубе довольны украинцем

Дженоа ведет с Марселем переговоры о выкупе контракта Малиновского

Фото: Genoa CFC

Новина українською

"Дженоа" ведет переговоры с "Марселем" о выкупе контракта украинского полузащитника Руслана Малиновского, который играет за итальянскую команду на правах аренды.

Как сообщает Calciomercato со ссылкой на Sky Sport, в "Дженоа" довольны игрой Руслана на протяжении 6 месяцев аренды. Руководство клуба готово оставить украинца на постоянной основе.

Переговоры между руководителями клубов уже ведутся.

Напомним, что аренда Малиновского в "Дженоа" рассчитана до конца текущего сезона, при этом в контракте было прописано право выкупа за 10 млн евро.

Всего на счету 30-летнего украинца два гола, один ассист и семь желтых карт в 19 матчах текущего чемпионата Италии.

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Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Михаил Черныш
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