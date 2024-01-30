Сидорчук отметился автоголом в матче чемпионата Бельгии. ВИДЕО
Впрочем, на итог матча это не должно повлиять
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский хавбек "Вестерло" Сергей Сидорчук отметился автоголом в матче 23-го тура чемпионате Бельгии с "Серкль Брюгге".
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На 33-й минуте Сидорчук на полной скорости мчался к своим воротам и не подстроился под прострел соперника, и красиво дал в ближнюю девятку.
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Впрочем, на итоговый результат матча этот казус не должен повлиять – к перерыву команда украинца выигрывает со счетом 4:1.
В общей сложности с момента трансфера 32-летний хавбек провел 16 игр за "Вестерло".
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