Трубин: За Матвиенко очень грустно. Надеюсь, что он может еще куда-то перейти в Европу, но...

Голкипер " Бенфики " Анатолий Трубин высказался относительно шансов защитника "Шахтера" Николая Матвиенко уехать играть в Европу.

– Есть такая тенденция, что из Украины трудно уехать, когда тебе уже 25+. Матвиенко – наверное, один из таких самых больших примеров, когда им уже интересовались, а долгие контракты с ним переподписывались.

– Честно, за него очень грустно. Не знаю, я надеюсь, что он может еще куда-то перейти, но… По-моему, это лучший защитник Украины вообще, потому что когда я с ним играл, его качества, понимание игры – на очень высоком уровне.

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И я понимал, что если он сделает еще один шаг и перейдет, как писали, в "Арсенал", "Наполи", "Брайтон", то есть в топ-чемпионаты – он бы прогрессировал еще, еще, еще и был бы топ-уровня не только в Украине, но и в мире.