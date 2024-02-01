Трубин: За Матвиенко очень грустно. Надеюсь, что он может еще куда-то перейти в Европу, но...
В европейском топ-клубе он был бы топ-уровня не только в Украине, но и в мире
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Голкипер "
– Есть такая тенденция, что из Украины трудно уехать, когда тебе уже 25+. Матвиенко – наверное, один из таких самых больших примеров, когда им уже интересовались, а долгие контракты с ним переподписывались.
– Честно, за него очень грустно. Не знаю, я надеюсь, что он может еще куда-то перейти, но… По-моему, это лучший защитник Украины вообще, потому что когда я с ним играл, его качества, понимание игры – на очень высоком уровне.
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И я понимал, что если он сделает еще один шаг и перейдет, как писали, в "Арсенал", "Наполи", "Брайтон", то есть в топ-чемпионаты – он бы прогрессировал еще, еще, еще и был бы топ-уровня не только в Украине, но и в мире.
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