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Лунин отреагировал на сухую победу Реала в матче Ла Лиги

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Украинец отстоял на "ноль" в матче против "Хетафе"

Лунин отреагировал на сухую победу Реала в матче Ла Лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин поделился впечатлением от победы над "Хетафе" (2:0) в рамках перенесенного матча 22-го тура Ла Лиги.

"Важные три очка. Спасибо за поддержку, не останавливаемся", - написал украинец в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что президент "сливочных" Флорентино Перес посетил раздевалку команды и отдельно похвалил Лунина.

Напомним, на данный момент "Реал" с 57 очками лидирует в Примере, опережая "Жирону" на два балла.

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Реал (Мадрид) Хетафе Андрей Лунин
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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