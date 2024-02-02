Лунин отреагировал на сухую победу Реала в матче Ла Лиги

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин поделился впечатлением от победы над "Хетафе" (2:0) в рамках перенесенного матча 22-го тура Ла Лиги.

"Важные три очка. Спасибо за поддержку, не останавливаемся", - написал украинец в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что президент "сливочных" Флорентино Перес посетил раздевалку команды и отдельно похвалил Лунина.

Напомним, на данный момент "Реал" с 57 очками лидирует в Примере, опережая "Жирону" на два балла.