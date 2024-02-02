Лунин отреагировал на сухую победу Реала в матче Ла Лиги
Украинец отстоял на "ноль" в матче против "Хетафе"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин поделился впечатлением от победы над "Хетафе" (2:0) в рамках перенесенного матча 22-го тура Ла Лиги.
"Важные три очка. Спасибо за поддержку, не останавливаемся", - написал украинец в своем Instagram.
Ранее сообщалось, что президент "сливочных" Флорентино Перес посетил раздевалку команды и отдельно похвалил Лунина.
Напомним, на данный момент "Реал" с 57 очками лидирует в Примере, опережая "Жирону" на два балла.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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