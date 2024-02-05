ЛАСК выкупил у Славии контракт Таловерова

Австрийский ЛАСК объявил о подписании полноценного контракта с украинским защитником Максимом Таловеровым, который ранее играл здесь в аренде из "Славии".

Клуб воспользовался опцией выкупа, прописанной в контракте. Соглашение рассчитано до 2027 года.

Стороны договорились не разглашать стоимость трансфера, но по информации СМИ, речь идет примерно об одном миллионе евро.

В этом сезоне 23-летний защитник провел 21 матч за ЛАСК, в которых забил 1 гол.