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Экс-защитник сборной Украины перейдет в ДАК 1904 - СМИ назвали срок действия контракта

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Украинец сменит клуб в Европе

Экс-защитник сборной Украины перейдет в ДАК 1904 - СМИ назвали срок действия контракта

Фото: ФК Славія Прага

Новина українською

Украинский защитник "Славии" Тарас Качараба станет игроком "ДАК 1904", сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, сегодня после медосмотра 29-летний украинец будет официально представлен в качестве игрока словацкого клуба. Он подпишет контракт сроком на 2,5 года.

В этом сезоне Качараба сыграл за "Славию" всего два матча (оба по 90 минут), отметившись 1 голевой передачей. В его активе также три поединка за сборную Украины.

"ДАК 1904 Дунайска-Стреда" сейчас делит 4-5 места в Fortuna Лиге с "Дуклой".

Ранее СМИ писали, что Тарасом интересовалось киевское "Динамо", однако затем киевляне отказались от подписания игрока.

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Тарас Качараба Славия (Прага) ДАК 1904 (Дунайска-Стреда
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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