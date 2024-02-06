Даррен Бент: Мудрик сам решил перейти в Челси, а не в Арсенал, и ничего не показал
В Англии продолжают критиковать и Челси и украинца
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Экс-форвард "Тоттенхэма" и сборной Англии раскритиковал игру украинского вингера "
"За Мудрика много заплатили. Он сам решил перейти в "Челси", а не в "Арсенал", и ничего не показал.
Если понаблюдать за его игрой в атаке, то его хладнокровие не вызывает страха. Мудрик будто на манекены наталкивается на поле. Он натыкается на игроков соперника так, будто сам вместе с мячом обязательно пройдет сквозь них. В АПЛ это так не работает", – рассказал Бент.
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