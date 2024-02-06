Даррен Бент: Мудрик сам решил перейти в Челси, а не в Арсенал, и ничего не показал

Экс-форвард "Тоттенхэма" и сборной Англии раскритиковал игру украинского вингера " Челси " Михаила Мудрика.

"За Мудрика много заплатили. Он сам решил перейти в "Челси", а не в "Арсенал", и ничего не показал.

Если понаблюдать за его игрой в атаке, то его хладнокровие не вызывает страха. Мудрик будто на манекены наталкивается на поле. Он натыкается на игроков соперника так, будто сам вместе с мячом обязательно пройдет сквозь них. В АПЛ это так не работает", – рассказал Бент.