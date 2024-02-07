Украинец Качараба после перехода в ДАК: Хочу вернуться в сборную
Защитник прокомментировал свой переход в словацкий клуб
Фото: DAC 1904
Украинский защитник Тарас Качараба прокомментировал свой переход из пражской "Славии" в словацкий "ДАК 1904".
"В начале сезона я был травмирован, меньше играл. Мой контракт подходил к концу, и я почувствовал, что мне нужны перемены. У меня было два предложения: одно от корейской лиги, а другое от ДАК. Я остановил свой выбор на "Дунайской Стреде", потому что она мне ближе по менталитету и ставит перед собой самые высокие цели, как и "Славия".
Я верю, что мы все сделаем хорошую работу и выведем клуб на более высокий уровень. Я полон энергии и мотивации, чтобы помочь команде. Я всегда играю в полную силу, стараюсь выкладываться на поле по максимуму. Я постараюсь сделать то же самое здесь, чтобы болельщики получили удовольствие от моей игры и игры команды.
Сейчас для меня важно снова играть полные матчи и показать в них качество, потому что я хочу вернуться в сборную. Я верю, то помогу ДАК, а ДАК поможет мне", - сказал украинец после подписания контракта.
Напомним, Качараба дебютировал за сборную Украины в сентябре 2021 года. На его счету 3 поединка за сине-желтых.
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