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Украинец Качараба после перехода в ДАК: Хочу вернуться в сборную

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Защитник прокомментировал свой переход в словацкий клуб

Украинец Качараба после перехода в ДАК: Хочу вернуться в сборную

Фото: DAC 1904

Новина українською

Украинский защитник Тарас Качараба прокомментировал свой переход из пражской "Славии" в словацкий "ДАК 1904".

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"В начале сезона я был травмирован, меньше играл. Мой контракт подходил к концу, и я почувствовал, что мне нужны перемены. У меня было два предложения: одно от корейской лиги, а другое от ДАК. Я остановил свой выбор на "Дунайской Стреде", потому что она мне ближе по менталитету и ставит перед собой самые высокие цели, как и "Славия".

Я верю, что мы все сделаем хорошую работу и выведем клуб на более высокий уровень. Я полон энергии и мотивации, чтобы помочь команде. Я всегда играю в полную силу, стараюсь выкладываться на поле по максимуму. Я постараюсь сделать то же самое здесь, чтобы болельщики получили удовольствие от моей игры и игры команды.

Сейчас для меня важно снова играть полные матчи и показать в них качество, потому что я хочу вернуться в сборную. Я верю, то помогу ДАК, а ДАК поможет мне", - сказал украинец после подписания контракта.

Напомним, Качараба дебютировал за сборную Украины в сентябре 2021 года. На его счету 3 поединка за сине-желтых.

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Тарас Качараба ДАК 1904 (Дунайска-Стреда
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Источник:
dac1904.sk
Опубликовал: Алина Ерофеева
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