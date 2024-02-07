"Это неправильно – оскорблять игроков в соцсетях". Жилберто Силва вступился за Мудрика

Экс-хавбек "Арсенала" и сборной Бразилии Жилберто Силва вступился за вингера "Челси" Михаила Мудрика, который подвергается серьезной критике со стороны болельщиков.

Напомним, что недавно стало известно о ситуации, когда украинец ввязался в перепалку с болельщиком в соцсетях - предложил сыграть 1 на 1 на 10 тысяч фунтов. На это болельщик ответил, что готов давать Мудрику деньги из собственного кармана за каждый гол украинца за "Челси".

"Бывает, что футболисты плохо играют, проигрывают или совершают ошибки. Такое бывает, все мы живые люди. Это как бывает хороший день в нашей жизни и в нашей работе, а бывает плохой.

Я понимаю разочарование болельщиков, но это неправильно – оскорблять игроков в их аккаунтах в соцсетях. Мой аккаунт, это мое пространство. Я хочу, чтобы всем было приятно общаться с посетителями. Я и общаюсь с кем-то еще, но уважайте друг друга. Ведь если кто-то приходит ко мне домой, он уважает меня и мою семью.

Я надеюсь, что ситуация изменится, потому что думаю, что игроки устали от такого рода оскорблений. Люди продолжают говорить, клубы и федерации, журналисты, но в реальной ситуации ничего не меняется.

Я не думаю, что Мудрика можно винить. Я не думаю, что болельщики имеют право постоянно критиковать Мудрика в социальных сетях, Михаилу тоже не следует опускаться до их уровня", – сказал Жилберто Силва.