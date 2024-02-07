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"Это неправильно – оскорблять игроков в соцсетях". Жилберто Силва вступился за Мудрика

Наши за границей
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Бразилец говорит, что болельщики часто переходят черту

"Это неправильно – оскорблять игроков в соцсетях". Жилберто Силва вступился за Мудрика

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-хавбек "Арсенала" и сборной Бразилии Жилберто Силва вступился за вингера "Челси" Михаила Мудрика, который подвергается серьезной критике со стороны болельщиков.

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Напомним, что недавно стало известно о ситуации, когда украинец ввязался в перепалку с болельщиком в соцсетях - предложил сыграть 1 на 1 на 10 тысяч фунтов. На это болельщик ответил, что готов давать Мудрику деньги из собственного кармана за каждый гол украинца за "Челси".

"Бывает, что футболисты плохо играют, проигрывают или совершают ошибки. Такое бывает, все мы живые люди. Это как бывает хороший день в нашей жизни и в нашей работе, а бывает плохой.

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Я понимаю разочарование болельщиков, но это неправильно – оскорблять игроков в их аккаунтах в соцсетях. Мой аккаунт, это мое пространство. Я хочу, чтобы всем было приятно общаться с посетителями. Я и общаюсь с кем-то еще, но уважайте друг друга. Ведь если кто-то приходит ко мне домой, он уважает меня и мою семью.

Я надеюсь, что ситуация изменится, потому что думаю, что игроки устали от такого рода оскорблений. Люди продолжают говорить, клубы и федерации, журналисты, но в реальной ситуации ничего не меняется.

Я не думаю, что Мудрика можно винить. Я не думаю, что болельщики имеют право постоянно критиковать Мудрика в социальных сетях, Михаилу тоже не следует опускаться до их уровня", – сказал Жилберто Силва.

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Челси (Лондон) Жилберто Силва Михаил Мудрик
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Источник:
The Mirror
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Romerik (YNWA)
08.02.2024 в 00:40
Він правий. І це стосується не тільки вболівальників. а й пивних животів в костюмах, які заробляють зараз бабки на ТВ своїм язиком. Має бути межа. Подивився огляд і статистику ММ з Вулвзом: гольова ладно, непогані показники, пару втрат і звичайна як для всього Челсі гра. Чуваки до його виходу прой"бують все що можна, але в клоуна охара найгірший знову він, в клоуна бента він вже сам вирішив перейти до челсі, а не його насильно туда продали. Ну клоунада. Вони не готуються взагалі до того, що несуть. Є тренд лити помоями ММ, через що твою стару забуту ср"ку в черговий раз процитують в ЗМІ. Чи справді він такий собі Пуканич на рівні АПЛ? Ні. Все не настільки погано, навіть при його багатьох мінусах, які я не відкидаю. Те саме і по Зіні. Є пошуки одного цапа відбувайла в усіх проблемах команд. Навіть коли лажають не тільки вони.
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Комментарии 2
Romerik (YNWA)
08.02.2024 в 00:40
Він правий. І це стосується не тільки вболівальників. а й пивних животів в костюмах, які заробляють зараз бабки на ТВ своїм язиком. Має бути межа. Подивився огляд і статистику ММ з Вулвзом: гольова ладно, непогані показники, пару втрат і звичайна як для всього Челсі гра. Чуваки до його виходу прой"бують все що можна, але в клоуна охара найгірший знову він, в клоуна бента він вже сам вирішив перейти до челсі, а не його насильно туда продали. Ну клоунада. Вони не готуються взагалі до того, що несуть. Є тренд лити помоями ММ, через що твою стару забуту ср"ку в черговий раз процитують в ЗМІ. Чи справді він такий собі Пуканич на рівні АПЛ? Ні. Все не настільки погано, навіть при його багатьох мінусах, які я не відкидаю. Те саме і по Зіні. Є пошуки одного цапа відбувайла в усіх проблемах команд. Навіть коли лажають не тільки вони.
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kernoooo (Perth)
07.02.2024 в 23:47
Бедненький Мудрик, лутает всего по 100к фунтов в неделю так еще в инсте обзываются, ужас как он выдерживает такое
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