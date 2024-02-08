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Цыганков: Не люблю, когда сравнивают нас с Мудриком

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Людям просто интересно всегда сравнивать

Цыганков: Не люблю, когда сравнивают нас с Мудриком

Фото: УАФ

Новина українською

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков рассказал о том, что он не любит, когда его сравнивают с вингером "Челси" Михаилом Мудриком.

"Если честно, я не люблю, когда нас сравнивают. Я считаю, что у каждого футболиста есть сильные и слабые стороны. Людям просто интересно всегда сравнивать.

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Я всегда знал, что хочу играть в Европе, играть на самом высоком уровне. Я ни на кого не равнялся и всегда смотрел только на себя. Моя игра может кому-то нравиться, а кому-то нет. Но я знаю, что я люблю работать и хочу играть на самом высоком уровне", – сказал Цыганков.

Напомним, что в текущем сезоне Цыганков провел за "Жирону" во всех турнирах 22 матча, в которых забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

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Источник:
ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Михаил Черныш
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