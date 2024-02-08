Цыганков: Не люблю, когда сравнивают нас с Мудриком
Людям просто интересно всегда сравнивать
Фото: УАФ
Украинский полузащитник "
"Если честно, я не люблю, когда нас сравнивают. Я считаю, что у каждого футболиста есть сильные и слабые стороны. Людям просто интересно всегда сравнивать.
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Я всегда знал, что хочу играть в Европе, играть на самом высоком уровне. Я ни на кого не равнялся и всегда смотрел только на себя. Моя игра может кому-то нравиться, а кому-то нет. Но я знаю, что я люблю работать и хочу играть на самом высоком уровне", – сказал Цыганков.
Напомним, что в текущем сезоне Цыганков провел за "Жирону" во всех турнирах 22 матча, в которых забил 4 гола и отдал 3 ассиста.
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