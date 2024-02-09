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Сын Андрея Шевченко подал документы на получение украинского гражданства

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Молодой футболист принял важное решение

Сын Андрея Шевченко подал документы на получение украинского гражданства

Фото: Instagram

Новина українською

Форвард юношеской команды "Уотфорд" 17-летний Кристиан Шевченко хочет получить украинское гражданство.

По информации Sport.ua, сын Андрея Шевченко уже подал соответствующие документы на получение украинского гражданства.

Отметим, что Кристиан родился в Лондоне в 2006 году. Начинал свою карьеру в Академии "Челси". Летом 2023 года перешел в состав "Уотфорда", с которым подписал контракт на два года. Сейчас играет за команду U-18. Действует на позиции центрального нападающего.

Ранее Андрей Шевченко рассказал, за какую сборную будет играть его сын.

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Андрей Шевченко Уотфорд УАФ Кристиан Шевченко
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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