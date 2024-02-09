Сын Андрея Шевченко подал документы на получение украинского гражданства
Молодой футболист принял важное решение
Фото: Instagram
Форвард юношеской команды "Уотфорд" 17-летний Кристиан Шевченко хочет получить украинское гражданство.
По информации Sport.ua, сын Андрея Шевченко уже подал соответствующие документы на получение украинского гражданства.
Отметим, что Кристиан родился в Лондоне в 2006 году. Начинал свою карьеру в Академии "Челси". Летом 2023 года перешел в состав "Уотфорда", с которым подписал контракт на два года. Сейчас играет за команду U-18. Действует на позиции центрального нападающего.
Ранее Андрей Шевченко рассказал, за какую сборную будет играть его сын.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Красивая жизнь. Джорджина Родригес засветила часы почти за 100 тысяч долларов. ФОТО
- Тренер Жироны назвал условие, при котором клуб станет чемпионом Испании
- Украина узнала соперников в Лиге Наций, спарринги украинских клубов и Миколенко, который может уйти из Эвертона. Главные новости за 8 февраля
- Легенда Ливерпуля: Кто-то может мне объяснить, в чем ещё хорош Мудрик, кроме того, что он олимпийский спринтер?
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн