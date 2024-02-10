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Миколенко сыграет против Манчестер Сити с первых минут

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Снова появится в основе

Миколенко сыграет против Манчестер Сити с первых минут

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 24 тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" встретится с "Эвертоном". В стартовом составе "ирисок" выйдет украинец Виталий Миколенко.

Он появится на привычном для себя левом фланге обороны. Текущий матч станет 19-м для него в рамках текущего розыгрыша АПЛ.

Перед этим поединком "Сити" занимает второе место в чемпионате с двумя очками отрыва от "Ливерпуля". "Эвертон" идет на 18 месте, уступая один зачетный пункт 17-му "Лутону".

Встреча начнется в 14.30. UA-Футбол проведет прямую текстовую трансляцию поединка.

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