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"Отношения с тренером, атмосфера в команде и еврокубки": Таловеров рассказал, почему подписал полноценный контракт с ЛАСК

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Хотел остаться в Австрии

"Отношения с тренером, атмосфера в команде и еврокубки": Таловеров рассказал, почему подписал полноценный контракт с ЛАСК

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский центральный защитник Максим Таловеров поделился эмоциями от подписания полноценного контракта с клубом ЛАСК и рассказал, почему он решил остаться в этой австрийской команде.

“По-настоящему счастлив, потому что я уже не раз говорил, что в ЛАСК чувствую себя спокойно и комфортно. Очень классная атмосфера в команде. И, наверное, это первый раз в моей футбольной карьере, когда именно в клубной команде такая атмосфера. Это шикарно.

Из такого только помню сборную Украины U-21 перед Евро, когда все были очень дружеские, готовые друг за друга постоять, готовые помочь. Только здоровая конкуренция без всякой ненависти. Это огромный плюс. Думаю, это любому футболисту помогает развиваться. Это, конечно, был одним из факторов.

Что касается стабильной игровой практики, то не могу сказать, что это был фактор. Каждая тренировка многое решает – в Европе так, что если ты на одну неделю как-то снизишь к себе требования, то сразу не будет стабильной игровой практики.

Потому, честно говоря, об этом не думал. Скорее, фактором были отношения с тренером, мы очень много общались перед подписанием. Затем – атмосфера в команде и, конечно, еврокубки. Вот это три главных фактора”, - сказал Таловеров.

В текущем сезоне Максим провел 21 матч за ЛАСК. В том числе сыграл пять раз в рамках группового этапа Лиги Европы, записав в свой актив один гол.

Таловеров подписал контракт с австрийцами до июня 2027 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего украинца в два миллиона евро.

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ЛАСК Максим Таловеров
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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Максим Кучер
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