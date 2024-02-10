"Отношения с тренером, атмосфера в команде и еврокубки": Таловеров рассказал, почему подписал полноценный контракт с ЛАСК

Украинский центральный защитник Максим Таловеров поделился эмоциями от подписания полноценного контракта с клубом ЛАСК и рассказал, почему он решил остаться в этой австрийской команде.

“По-настоящему счастлив, потому что я уже не раз говорил, что в ЛАСК чувствую себя спокойно и комфортно. Очень классная атмосфера в команде. И, наверное, это первый раз в моей футбольной карьере, когда именно в клубной команде такая атмосфера. Это шикарно.

Из такого только помню сборную Украины U-21 перед Евро, когда все были очень дружеские, готовые друг за друга постоять, готовые помочь. Только здоровая конкуренция без всякой ненависти. Это огромный плюс. Думаю, это любому футболисту помогает развиваться. Это, конечно, был одним из факторов.

Что касается стабильной игровой практики, то не могу сказать, что это был фактор. Каждая тренировка многое решает – в Европе так, что если ты на одну неделю как-то снизишь к себе требования, то сразу не будет стабильной игровой практики.

Потому, честно говоря, об этом не думал. Скорее, фактором были отношения с тренером, мы очень много общались перед подписанием. Затем – атмосфера в команде и, конечно, еврокубки. Вот это три главных фактора”, - сказал Таловеров.