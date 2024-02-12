Киргизский клуб объявил о подписании двух украинцев
Обоим игрокам по 26 лет
Фото: FC Dordoi
Киргизский клуб "Дордой" объявил о подписании двух украинских футболистов - полузащитника Юрия Сеницкого и защитника Владимира Заименко.
Они оба перешли из другого киргизского клуба - ФК "Алай".
Контракты игроков рассчитаны на один сезон. Сеницкий будет выступать под номером 45, Заименко - под 21-м.
26-летний Сеницкий - воспитанник "Шахтера". Он никогда не играл в УПЛ, однако провел более 100 матчей в Первой лиге. 26-летний Заименко является воспитанником академии "Кривбасса". Известен по выступлениям за "Горняк" и "Кривбасс".
По итогам сезона 2023 "Дордой" занял 3-е место в чемпионате Кыргызстана.
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Источник:fc-dordoi.kg
Опубликовал: Алина Ерофеева
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