Киргизский клуб объявил о подписании двух украинцев

Киргизский клуб "Дордой" объявил о подписании двух украинских футболистов - полузащитника Юрия Сеницкого и защитника Владимира Заименко.

Они оба перешли из другого киргизского клуба - ФК "Алай".

Контракты игроков рассчитаны на один сезон. Сеницкий будет выступать под номером 45, Заименко - под 21-м.

26-летний Сеницкий - воспитанник "Шахтера". Он никогда не играл в УПЛ, однако провел более 100 матчей в Первой лиге. 26-летний Заименко является воспитанником академии "Кривбасса". Известен по выступлениям за "Горняк" и "Кривбасс".

По итогам сезона 2023 "Дордой" занял 3-е место в чемпионате Кыргызстана.