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Малиновский объяснил, почему не праздновал свой гол в ворота Аталанты

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Украинский хавбек уважает болельщиков бергамской команды

Малиновский объяснил, почему не праздновал свой гол в ворота Аталанты

Фото: Genoa CFC

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Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский рассказал, почему не праздновал гол в ворота "Аталанты" в матче 24-го тура Серии А (1:4).

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"Я провел в "Аталанте" несколько отличных лет, мы добились исторического достижения и вышли в Лигу чемпионов, поэтому я не праздновал свой гол. Чувствую огромное уважение к "Аталанте" и болельщикам. Здесь родилась моя дочь, я провел здесь прекрасное время.

Что касается матча, то мы заслуживали большего, но небольшие детали сделали результат. Я горжусь командой", – сказал Малиновский.

Напомним, Малиновский выступал за "Аталанту" с лета 2019-го по январь 2023 года. Недавно "Дженоа" выкупил контракт украинца у "Марселя".

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Источник:
Tutto Atalanta
Опубликовал: Алина Ерофеева
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