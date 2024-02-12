Малиновский объяснил, почему не праздновал свой гол в ворота Аталанты

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский рассказал, почему не праздновал гол в ворота "Аталанты" в матче 24-го тура Серии А (1:4).

"Я провел в "Аталанте" несколько отличных лет, мы добились исторического достижения и вышли в Лигу чемпионов, поэтому я не праздновал свой гол. Чувствую огромное уважение к "Аталанте" и болельщикам. Здесь родилась моя дочь, я провел здесь прекрасное время.

Что касается матча, то мы заслуживали большего, но небольшие детали сделали результат. Я горжусь командой", – сказал Малиновский.