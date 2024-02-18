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Хлань забил 3-й гол в польском Дивизионе 1

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Плюс ассист

Хлань забил 3-й гол в польском Дивизионе 1

Фото: Getty Images

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Украинский полузащитник "Лехии" Максим Хлань отличился третьим голом в сезоне. Очередное взятие ворот удалось оформить в игре 20-го тура польского Дивизиона 1 против Вислы.

Сначала Максим отдал ассист (15 минута), а позже забил гол (30 минута). В итоге помог команде победить со счетом 3:1.

21-летний Хлань играет в "Лехии" с сентября прошлого года. В 13 матчах футболист имеет в активе 3 гола и 1 результативную передачу. Команда занимает 3-е место во втором по силе чемпионате Польши.

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Лехия (Гданьск) Максим Хлань
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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