Довбик и Цыганков - в старте Жироны на матч Ла Лиги с Атлетиком

Сегодня, 19 февраля в рамках 25-го тура Ла Лиги " Жирона " на выезде в Бильбао сыграет с "Атлеткиом".

В стартовом составе гостей выйдут оба украинца команды – форвард Артем Довбик и хавбек Виктор Цыганков.

Напомним, что матч начнется в 22:00 и UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

"Жирона" в таблице идет на втором месте, отставая от "Реала" на 6 очков, но имея матч в запасе. Вчера "сливочные" не смогли обыграть "Райо" (1:1).

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.