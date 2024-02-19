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Довбик и Цыганков - в старте Жироны на матч Ла Лиги с Атлетиком

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Оба украинца - снова в старте

Довбик и Цыганков - в старте Жироны на матч Ла Лиги с Атлетиком

Girona

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 19 февраля в рамках 25-го тура Ла Лиги "Жирона" на выезде в Бильбао сыграет с "Атлеткиом".

В стартовом составе гостей выйдут оба украинца команды – форвард Артем Довбик и хавбек Виктор Цыганков.

Напомним, что матч начнется в 22:00 и UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

"Жирона" в таблице идет на втором месте, отставая от "Реала" на 6 очков, но имея матч в запасе. Вчера "сливочные" не смогли обыграть "Райо" (1:1).

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.

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Атлетик (Бильбао) Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
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