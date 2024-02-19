Довбик и Цыганков - в старте Жироны на матч Ла Лиги с Атлетиком
Оба украинца - снова в старте
Girona
Сегодня, 19 февраля в рамках 25-го тура Ла Лиги "
В стартовом составе гостей выйдут оба украинца команды – форвард Артем Довбик и хавбек Виктор Цыганков.
Напомним, что матч начнется в 22:00 и UA-Футбол проведет
"Жирона" в таблице идет на втором месте, отставая от "Реала" на 6 очков, но имея матч в запасе. Вчера "сливочные" не смогли обыграть "Райо" (1:1).
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.
???????? ???????????????????????? ????????????????! ❤️????#AthleticGirona pic.twitter.com/G1gNmsbks9— Girona FC (@GironaFC) February 19, 2024
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