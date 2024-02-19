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Оказался на месте Довбика. Цыганков сравнял счет в матче Жироны против Атлетика. Видео

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Замкнул фланговый прострел

Оказался на месте Довбика. Цыганков сравнял счет в матче Жироны против Атлетика. Видео

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 25-го тура Ла Лиги "Жирона" на выезде в Бильбао играет с "Атлеткиом".

В стартовом составе гостей вышли оба украинца команды – форвард Артем Довбик и хавбек Виктор Цыганков.

"Жирона" пропустила быстрый гол в первом тайме, однако сразу после перерыва выстрелил Виктор Цыганков – замкнул прострел Мартина, заменив Довбика на месте классического центрфорварда.

Счет к 50-й минуте матча – 1:1.

Напомним, что матч UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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