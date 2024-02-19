Оказался на месте Довбика. Цыганков сравнял счет в матче Жироны против Атлетика. Видео
Замкнул фланговый прострел
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 25-го тура Ла Лиги "Жирона" на выезде в Бильбао играет с "Атлеткиом".
В стартовом составе гостей вышли оба украинца команды – форвард Артем Довбик и хавбек Виктор Цыганков.
"Жирона" пропустила быстрый гол в первом тайме, однако сразу после перерыва выстрелил Виктор Цыганков – замкнул прострел Мартина, заменив Довбика на месте классического центрфорварда.
Счет к 50-й минуте матча – 1:1.
Напомним, что матч UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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