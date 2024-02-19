Оказался на месте Довбика. Цыганков сравнял счет в матче Жироны против Атлетика. Видео

В рамках 25-го тура Ла Лиги "Жирона" на выезде в Бильбао играет с "Атлеткиом".

В стартовом составе гостей вышли оба украинца команды – форвард Артем Довбик и хавбек Виктор Цыганков.

"Жирона" пропустила быстрый гол в первом тайме, однако сразу после перерыва выстрелил Виктор Цыганков – замкнул прострел Мартина, заменив Довбика на месте классического центрфорварда.

Счет к 50-й минуте матча – 1:1.

Напомним, что матч UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.