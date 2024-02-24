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Миколенко выйдет в старте на матч против Брайтона с Де Дзерби во главе

Наши за границей

Украинский сборник встретится с командой бывшего тренера "Шахтера"

Миколенко выйдет в старте на матч против Брайтона с Де Дзерби во главе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 26 тура чемпионата Англии "Брайтон" на собственном стадионе встретится с "Эвертоном". В стартовом составе "ирисок" появится Виталий Миколенко.

Этот поединок станет для него 21 в текущем розыгрыше АПЛ.

В турнирной таблице “Брайтон” занимает седьмое место, а “Эвертон” идет на 17 позиции (с учетом 10 снятых очков). Разрыв между командами составляет 18 зачетных пунктов.

Матч начнется в 17.00.

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Эвертон (Ливерпуль) Брайтон энд Хоув Альбион Виталий Миколенко
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Опубликовал: Максим Кучер
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