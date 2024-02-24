Миколенко выйдет в старте на матч против Брайтона с Де Дзерби во главе
Украинский сборник встретится с командой бывшего тренера "Шахтера"
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 26 тура чемпионата Англии "Брайтон" на собственном стадионе встретится с "Эвертоном". В стартовом составе "ирисок" появится Виталий Миколенко.
Your Toffees to face @OfficialBHAFC! #BHAEVE ???? pic.twitter.com/Po0E3VuVKP— Everton (@Everton) February 24, 2024
Этот поединок станет для него 21 в текущем розыгрыше АПЛ.
В турнирной таблице “Брайтон” занимает седьмое место, а “Эвертон” идет на 17 позиции (с учетом 10 снятых очков). Разрыв между командами составляет 18 зачетных пунктов.
Матч начнется в 17.00.
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Источник:Twitter
Опубликовал: Максим Кучер
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