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Анатолий Трубин - в старте на матч с Портимоненсе

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33-й матч за орлов

Анатолий Трубин - в старте на матч с Портимоненсе

instagram.com/anatoliytrubin81

Новина українською

Анатолий Трубин, безоговорочный основной кипер "Бенфики" снова в старте. Сегодня "Бенфика" в рамках 23-го тура португальской Примеры сыграет против "Портимоненсе".

Анатолий проводит свой 33-й матч в стане португальского гранда. За это время он провел 12 сухих матчей, в целом пропустил 27 голов.

Матч начнется в 20:00. Следите за событиями в нашей текстовой трансляции.

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Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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