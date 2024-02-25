Анатолий Трубин - в старте на матч с Портимоненсе

Анатолий Трубин, безоговорочный основной кипер "Бенфики" снова в старте. Сегодня "Бенфика" в рамках 23-го тура португальской Примеры сыграет против "Портимоненсе".

Анатолий проводит свой 33-й матч в стане португальского гранда. За это время он провел 12 сухих матчей, в целом пропустил 27 голов.