Анатолий Трубин - в старте на матч с Портимоненсе
33-й матч за орлов
instagram.com/anatoliytrubin81
Анатолий Трубин, безоговорочный основной кипер "Бенфики" снова в старте. Сегодня "Бенфика" в рамках 23-го тура португальской Примеры сыграет против "Портимоненсе".
Анатолий проводит свой 33-й матч в стане португальского гранда. За это время он провел 12 сухих матчей, в целом пропустил 27 голов.
Матч начнется в 20:00. Следите за событиями в нашей
???? JÁ HÁ ????????????????!#SLBPSC • #LigaPortugal pic.twitter.com/qJ59u577dW— SL Benfica (@SLBenfica) February 25, 2024
По теме
Оцените этот материал:
Источник:twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Рух - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Днепр-1 - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Российская армия оккупировала следующий населенный пункт за Авдеевкой – DeepState
- Мудрик передал 50 дронов украинским военным. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена и персональный фитнес-тренер одного из лидеров Атлетико
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн