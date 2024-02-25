Украинский защитник португальской Визелы сравнял счет в матче на последних минутах. ВИДЕО

Орест Лебеденко, который выступает в португальской Примере за "Визелу", спас команду от поражения на последних минутах.

Защитник при счете 3:2 в пользу оппонентов на 90+5 после подачи с углового удачно завершил атаку. Таким образом, он получил важнейший балл для своей команды, ведь команда борется за прописку в лиге. Сейчас они занимают последнее место в чемпионате.

Орест присоединился к португальскому клубу летом 2023-го и сыграл 16 поединков за клуб, где забил 1 гол и отдал ассист.