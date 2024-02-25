Безус забил третий гол в последних четырех матчах за Оммонию

В рамках 27 чемпионата Кипра "Арис" дома встречался с "Омонией". Гости выиграли со счетом 1:2.

Счет в этом матче открыл украинский полузащитник Роман Безус. На 30-й минуте он реализовал пенальти.

Для него этот гол стал третьим в последних четырех поединках. Всего в текущем сезоне он отличился 13-ю мячами.

Благодаря победе "Омония" поднялась на четвертое место чемпионской группы. До третьего "АЭК Ларнака" не хватает трех очков. Кстати, в следующем туре встретятся эти две команды уже в очном поединке.