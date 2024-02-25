Безус забил третий гол в последних четырех матчах за Оммонию
Помог своей команде победить в тяжелом поединке
Фото: Instagram
В рамках 27 чемпионата Кипра "Арис" дома встречался с "Омонией". Гости выиграли со счетом 1:2.
Счет в этом матче открыл украинский полузащитник Роман Безус. На 30-й минуте он реализовал пенальти.
Для него этот гол стал третьим в последних четырех поединках. Всего в текущем сезоне он отличился 13-ю мячами.
Благодаря победе "Омония" поднялась на четвертое место чемпионской группы. До третьего "АЭК Ларнака" не хватает трех очков. Кстати, в следующем туре встретятся эти две команды уже в очном поединке.
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