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Экс-игрок Динамо не подошел польскому клубу

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Украинец не впечатлил тренерский штаб команды

Экс-игрок Динамо не подошел польскому клубу

Фото: Arka Gdynia

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Украинский защитник Владимир Костевич не смог зарекомендовать себя в польском клубе "Арка" Гдыня. Игрок неудачно прошел просмотр в команде второго дивизиона Польши.

"Владимир Костевич завершил свой просмотр в "Арке" и по решению тренерского штаба не присоединится к команде", - сообщила клубная пресс-служба.

Костевич имеет статус свободного агента. В марте 2023-го после ухода из киевского "Динамо" он подписал контракт с "Вартой" Познань, за которую не сыграл ни одного матча. Ранее он в Польше также выступал за "Лех".

Напомним, Костевич - воспитанник УФК "Львов", также играл за "Карпаты". В 2020 году перешел в "Динамо", но из-за травм за команду так и не дебютировал. Киевляне отдавали защитника в аренду в "Рух", где он также на поле не появлялся.

Последний раз Костевич выходил на поле в официальном матче в июле 2020, когда он представлял "Лех" Познань.

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Владимир Костевич Арка (Гдыня)
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Источник:
ArkaGdyniaSA
Опубликовал: Алина Ерофеева
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