Ли Диксон: Мне понравилась роль "десятки" для Мудрика - на фланге толковый фулбек может его выключить

Экс-защитник сборной Англии Ли Диксон высказался об игре Михаила Мудрика в матче Кубка Англии против "Лидса" (3:2) .

Напомним, что украинец довольно неожиданно сыграл не на месте вингера, а под нападающими, на месте так называемой "десятки".

"Мне понравилась роль "десятки" для Мудрика. Просто, если у вас есть толковый фулбек, то на флангах Мудрика можно выключить из игры, каким бы быстрым он не был. А вот на позиции "десятки" он показал, что может удивить.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Иногда в команде нужен игрок, которому можете просто разрешить делать то, что он хочет. Иногда их нужно страховать – тогда сзади есть два полузащитника, которые могут это делать", – сказал Диксон.

Напомним, что в текущем сезоне Мудрик провел 27 матчей во всех турнирах за "Челси", в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста.