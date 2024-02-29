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Ли Диксон: Мне понравилась роль "десятки" для Мудрика - на фланге толковый фулбек может его выключить

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В кубковом матче с Лидсом украинец сыграл на необычной для себя позиции

Ли Диксон: Мне понравилась роль "десятки" для Мудрика - на фланге толковый фулбек может его выключить

Getty Images / Global Images Ukraine

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Экс-защитник сборной Англии Ли Диксон высказался об игре Михаила Мудрика в матче Кубка Англии против "Лидса" (3:2).

Напомним, что украинец довольно неожиданно сыграл не на месте вингера, а под нападающими, на месте так называемой "десятки".

"Мне понравилась роль "десятки" для Мудрика. Просто, если у вас есть толковый фулбек, то на флангах Мудрика можно выключить из игры, каким бы быстрым он не был. А вот на позиции "десятки" он показал, что может удивить.

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Иногда в команде нужен игрок, которому можете просто разрешить делать то, что он хочет. Иногда их нужно страховать – тогда сзади есть два полузащитника, которые могут это делать", – сказал Диксон.

Напомним, что в текущем сезоне Мудрик провел 27 матчей во всех турнирах за "Челси", в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Chelsea News
Опубликовал: Михаил Черныш
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