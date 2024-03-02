Вестерло уступил конкуренту в турнирной таблице, Сидорчук получил одну из самых плохих оценок

В рамках 28 тура чемпионата Бельгии "Вестерло" встречался с "Шарлеруа".

Украинский полузащитник Сергей Сидорчук вышел в стартовом составе команды и провел на поле 80 минут. За это время он однажды пробил по воротам и отдал 57 точных передач с 62 (92%).

WhoScored оценил игра хавбека балом 6,0. Хуже среди представителей основы "Вестерло" было только у голкипера Болата (5,8).

"Вестерло" в итоге уступил 0:1 из-за гола на 65 минуте игрока, который несколько минут перед тем вышел на замену.

Благодаря победе "Шарлеруа" поднялся на 11 место турнирной таблицы, теперь уступая 10-му "Вестерло" один очком.

От группы выбывания команду Сидорчука отделяют три зачетных пункта. Впереди у "Вестерло" остались два матча регулярного чемпионата.