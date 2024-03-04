Динамовское сердце. Луческу может принять Динамо Загреб
В загребском клубе заинтересованы в приглашении опытного тренера
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-наставник "Шахтера" и "
Как сообщают хорватские СМИ, речь идет о "Динамо" Загреб, руководство которого последними результатами команды, из-за чего главный тренер команды Сергей Якирович находится на грани увольнения.
Отмечается, что руководство хорватского клуба хочет пригласить на место главного тренера Луческу, а его помощником может стать бывший игрок киевского "Динамо" Огнен Вукоевич.
Напомним, что Луческу покинул "Динамо" в начале ноября прошлого года в начале ноября прошлого года после проигранного матча "Шахтеру" (0:1).
После ухода из "Динамо" у тренера были предложения от "Бешикташа", "Лиона" и "Динамо" Бухарест, однако Луческу не захотел принимать команды по ходу сезона.
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