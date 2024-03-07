Лунин получил средние оценки за ответный матч с РБ Лейпциг

"Реал" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде сыграл вничью 1:1 с "РБ Лейпциг" и по сумме двух матчей прошел в следующий раунд турнира.

Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин вышел в стартовом составе своей команды и отыграл все 90 минут.

По итогам матча украинец получил оценки 6.2 от WhoScored и 6.6 от SofaScore.

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За игру Лунин совершил 3 сейва, перехватил 2 навеса, 1 раз неудачно сыграл на выходе, а показатель предотвращенных голов составил 0.79.

Также украинец отдал 18 из 28 точных пасов (64%), из них 3 из 13-ти – длинные.