Лунин получил средние оценки за ответный матч с РБ Лейпциг
Оценки за матч
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде
Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин вышел в стартовом составе своей команды и отыграл все 90 минут.
По итогам матча украинец получил оценки 6.2 от WhoScored и 6.6 от SofaScore.
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За игру Лунин совершил 3 сейва, перехватил 2 навеса, 1 раз неудачно сыграл на выходе, а показатель предотвращенных голов составил 0.79.
Также украинец отдал 18 из 28 точных пасов (64%), из них 3 из 13-ти – длинные.
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