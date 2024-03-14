Тренер Борнмута: Я рад, что Забарный забил и был частью нашего камбэка

Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола прокомментировал дебютный гол Ильи Забарного в перенесенном матче 17-го тура АПЛ с "Лутоном" (4:3).

"Забарный не очень привык забивать голы, хотя он всегда помогает во время стандартов. В течение сезона Илья постоянно был близок к голу, поэтому я рад, что он забил в этом поединке и был частью нашего камбэка.

В перерыве мы говорили, что нам нужно быстро забить мяч или два, чтобы поверить в камбэк. Мы это сделали. Мы поверили в себя и при поддержке болельщиков сумели вернуться в матч и одержать победу", - поделился наставник.