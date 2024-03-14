Тренер Борнмута: Я рад, что Забарный забил и был частью нашего камбэка
Наставник "вишен" похвалил украинского защитника
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола прокомментировал дебютный гол Ильи Забарного в перенесенном матче 17-го тура АПЛ с "Лутоном" (4:3).
"Забарный не очень привык забивать голы, хотя он всегда помогает во время стандартов. В течение сезона Илья постоянно был близок к голу, поэтому я рад, что он забил в этом поединке и был частью нашего камбэка.
В перерыве мы говорили, что нам нужно быстро забить мяч или два, чтобы поверить в камбэк. Мы это сделали. Мы поверили в себя и при поддержке болельщиков сумели вернуться в матч и одержать победу", - поделился наставник.
Также напомним, что Забарный стал восьмым украинцем, которому удалось забить в чемпионате Англии.
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