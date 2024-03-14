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Тренер Борнмута: Я рад, что Забарный забил и был частью нашего камбэка

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Наставник "вишен" похвалил украинского защитника

Тренер Борнмута: Я рад, что Забарный забил и был частью нашего камбэка

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола прокомментировал дебютный гол Ильи Забарного в перенесенном матче 17-го тура АПЛ с "Лутоном" (4:3).

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"Забарный не очень привык забивать голы, хотя он всегда помогает во время стандартов. В течение сезона Илья постоянно был близок к голу, поэтому я рад, что он забил в этом поединке и был частью нашего камбэка.

В перерыве мы говорили, что нам нужно быстро забить мяч или два, чтобы поверить в камбэк. Мы это сделали. Мы поверили в себя и при поддержке болельщиков сумели вернуться в матч и одержать победу", - поделился наставник.

Также напомним, что Забарный стал восьмым украинцем, которому удалось забить в чемпионате Англии.

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Андони Ираола Лутон Таун Борнмут Илья Забарный
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Источник:
Bournemouth
Опубликовал: Алина Ерофеева
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