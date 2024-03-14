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Гол Забарного помог вишням сделать камбэк. Борнмут - Лутон 4:3. Видео голов и обзор матча
Хозяева поля вырвали волевую победу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор перенесенного матча 17-го тура АПЛ, в котором "Борнмут" на своем поле встречался с "Лутоном" (4:3).
Хозяева поля умудрились пропустить три гола в первой половине игры. Однако после перерыва дали понять, что не стоит их списывать со счетов. "Вишням" удалось трижды сравнять счет, а затем и выиграть этот матч. Приятно, что один из голов забил наш соотечественник Илья Забарный, который стал для него дебютным за "Борнмут" в АПЛ.
АПЛ, 17-й тур (перенесенный матч)
"Борнмут" — "Лутон Таун" 4:3
Голы: Соланке (50), Забарный (62), Семеньо (64, 83) — Чонг (9), Огбене (31), Баркли (45+1).
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