АПЛ. Борнмут – Лутон 4:3. Сумасшедший камбэк и первый гол Забарного

Матч, который проходил параллельно с ответными матчами 1/8 Лиги Чемпионов, был обречен на низкие рейтинги, но тот, кто все же остался верен английскому футболу, получил приятный подарок. Во-первых, прекрасный триллер с кучей голов, а во-вторых, Илья Забарный и его первый гол в Английской Премьер-лиге, такое жалко пропустить.

Но давайте подробнее о том, что происходило. "Борнмут" был очевидным фаворитом встречи и то, какая катастрофа происходила с "вишнями" в первом тайме, заставляло браться за голову, особый беспорядок был в обороне. Андони Ираола точно не такому учил своих игроков, но что поделаешь, сегодня они откровенно проваливались и не успевали накрывать собственных оппонентов. Это касается именно системы игры в обороне, а не какого-то отдельного исполнителя. Не хочется обвинять в этом только Илью или какого-то его партнера, проблема была явно системной и "шляпники" прекрасно этим пользовались.

Открыл счет в начале матча Таит Чонг после подачи от Кларка, затем удвоил преимущество своей команды Огбене с передачи Даути, а довершил первотаймовый разгром красивым ударом в ближний угол ворот Росс Баркли, с которым играл именно Забарный, но можно ли было ожидать такой красивой и точной пушки? Можно, но накрыть полузащитника не получилось.

Полный провал в обороне и безыдейность в атаке заставили Ираолу действовать сразу после перерыва. Роб Эдвардс лишь улыбался и не мог поверить, насколько хорошо складывается этот матч для его команды. Но на вторую половину встречи вышел совсем другой "Борнмут". После выхода на поле Унала и Тавернье, в атаке все стало намного интереснее.

Сначала отставание в счете сократил Доминик Соланке классным голом после прохода. Через несколько минут после мы увидели тот самый первый гол Забарного в Английской Премьер-лиге, хотя мы и не сразу поняли, что это был гол. Подача с углового, которую пытались выбить защитники "Лутона", но подняли мяч просто вверх, а не отправили подальше. Забарный выиграл борьбу на втором этаже и уже из-за линии ворот круглого вынес Даути. Из общего плана было трудно понять, был ли там гол, но автоматическая система фиксации голов подсказала арбитру, что все же надо свистеть и указывать на центр поля.

Через две минуты Антуан Семеньо Очень классно сместился со своего фланга и пробил точно в ближний угол ворот Камински, сравняв счет. Трибунам было этого мало, они явно требовали продолжения праздника.

Впрочем между этим натиском от хозяев поля, которые забрали инициативу к себе, был и убийственный момент от "Лутона", когда Баркли каким-то чудом не смог занести мяч в ворота с нескольких метров, упущенный убийственный момент.

Наверное, он очень жалел об этом, поскольку через несколько минут Антуан Семеньо прорвался по центру, получил великолепный пас от Унала и оформил дубль и впервые в этом матчей вывел "Борнмут" вперед! Просто невероятный камбэк с 0:3 от "вишен", это настоящий характер, это очень мощно.

До конца матча "Лутон" так и не создал ни одного интересного момента, а вот Уналд точно должен был закрывать все вопросы во встрече за 3 минуты до конца. Но и четырех голов хватило для победы. Благодаря этой победе "вишни" сравнялись по очкам с "Фулхэмом", у них по 35 баллов, а "Лутон" остается в зоне вылета, хотя после первого тайма они временно ее покинули.

АПЛ, 17-й тур (перенесенный матч)

Стадион: "Виталити" (Борнмут)

Главный судья: Самуэль Аллисон (Англия)

"Борнмут" — "Лутон Таун" 4:3

Голы: Соланке (50), Забарный (62), Семеньо (64, 83) — Чонг (9), Огбене (31), Баркли (45+1)

"Борнмут": Нето — Смит (Адамс, 71), Забарный, Мефам, Уаттара — Кристи (Хилл, 90+6), Кук — Семеньо, Скотт (Унал, 46), Синистерра (Тавернье, 46) — Соланке (Биллинг, 90+1)

"Лутон Таун": Камински — Берк, Мэнгги, Хасиока (Мпанзу, 68) — Каборе, Кларк, Баркли (Берри, 88), Даути — Огбене (Таунсенд, 88), Чонг (Вудроу, 73) — Моррис

Предупреждения: Смит (69) — Кларк (30), Огбене (66)