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Бенфика сыграет ответный матч ЛЕ с Рейнджерс – Трубин традиционно выйдет в старте

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Орлов ожидает непростой матч

Бенфика сыграет ответный матч ЛЕ с Рейнджерс – Трубин традиционно выйдет в старте

Benfica

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 14 марта, "Бенфика" после домашней ничьей 2:2 сыграет в Глазго с шотландским "Рейнджерс" ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.

Поединок начнется в 19:45.

В стартовом составе «орлов» традиционно выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин.

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Напомним, что это будет 38-й матч украинца в текущем сезоне в составе "Бенфики". В предыдущих 37 он пропустил 37 голов и в 13 поединках отстоял "на ноль".

Также отметим, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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