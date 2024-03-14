Бенфика сыграет ответный матч ЛЕ с Рейнджерс – Трубин традиционно выйдет в старте
Орлов ожидает непростой матч
Benfica
В четверг, 14 марта, "Бенфика" после домашней ничьей 2:2 сыграет в Глазго с шотландским "Рейнджерс" ответный матч 1/8 финала
Поединок начнется в 19:45.
В стартовом составе «орлов» традиционно выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин.
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Напомним, что это будет 38-й матч украинца в текущем сезоне в составе "Бенфики". В предыдущих 37 он пропустил 37 голов и в 13 поединках отстоял "на ноль".
Также отметим, что UA-Футбол проведет
???? O nosso ????????????????! #RFCSLB • #UEL pic.twitter.com/jLldVq9LI2— SL Benfica (@SLBenfica) March 14, 2024
???? Tonight’s #RangersFC team to face Benfica.— Rangers Football Club (@RangersFC) March 14, 2024
????️ Full Team News: https://t.co/nbuUD0xmom #UEL pic.twitter.com/rLBnRGstRu
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