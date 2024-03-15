В Жироне надеются, что Цыганков пропустит матчи сборных и восстановится к концу марта
В клубе надеются, что в сборной Украины не будут форсировать восстановление украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Как уже сообщалось ранее, вингер "Жироны" Виктор Цыганков из-за травмы не попал в заявку на матч 29-го тура чемпионата Испании против "Хетафе".
Как сообщила пресс-служба клуба, 26-летнему футболисту диагностировали растяжение коллатеральной связки колена 1-й степени.
О сроках восстановления клуб не сообщал, однако по неподтверждённым данным, при такой травме для восстановления нужно 3-4 недели.
При этом, как сообщает AS, "Жирона" надеется на отсутствие Цыганкова в матчах сборной, чтобы Виктор полностью восстановился к игре чемпионата с "Бетисом" 31 марта.
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Напомним, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ушел от ответа, сможет ли сыграть Цыганков, но заверил, что в команде есть, кем заменить Виктора в случае необходимости.
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