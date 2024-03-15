WhoScored и SofaScore оценили игру Коваленко в матче против Болоньи

15 марта состоялся матч "Эмполи" против "Болоньи" в рамках 29-го тура Серии А (0:1).

Украинец Виктор Коваленко вышел на замену во втором тайме на 66-й минуте.

После завершения игры статистические порталы оценили игру украинского полузащитника в 6.3 (sofascore) и 5.8 (whoscored).

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За 24 минуты игрового времени Виктор отдал 2/5 (40%) точных передач, мог осуществить одну удачную обводку и всего сделал 7 касаний мяча.

