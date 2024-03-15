WhoScored и SofaScore оценили игру Коваленко в матче против Болоньи
Украинец вышел на замену во втором тайме
Фото: Емполі
15 марта состоялся матч "Эмполи" против "Болоньи" в рамках 29-го тура Серии А (0:1).
Украинец Виктор Коваленко вышел на замену во втором тайме на 66-й минуте.
После завершения игры статистические порталы оценили игру украинского полузащитника в 6.3 (sofascore) и 5.8 (whoscored).
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
За 24 минуты игрового времени Виктор отдал 2/5 (40%) точных передач, мог осуществить одну удачную обводку и всего сделал 7 касаний мяча.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Орбан в праздничной речи обратился к толпе помочь "оккупировать Брюссель"
- Трубин встретится с обидчиком Шахтёра. Состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы
- Роналдо предсказал победителя Евро-2024
- Хватило одного слова. В Борнмуте отреагировали на дебютный гол Забарного
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО
- Невероятная история любви Луниных: от Днепра до Мадрида
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн