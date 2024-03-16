ЛАСК стартовал в чемпионской группе с ничьей. Таловеров провел все 90 минут

В австрийской Бундеслиге начался этап разделения на группы. ЛАСК защитника сборной Украины Максима Таловерова начал этот раунд с выездного матча против “Рапида”.

При равной игре счет остался таким же. Команды завершили матч с нулями на табло.

Таловеров провел на поле все 90 минут. В общей сложности на его счету 17 матчей в текущем чемпионате.

ЛАСК находится на третьем месте Бундеслиги. От первого "Зальцбурга" отрыв составляет семь очков.