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ЛАСК стартовал в чемпионской группе с ничьей. Таловеров провел все 90 минут

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Очередной матч сборника

ЛАСК стартовал в чемпионской группе с ничьей. Таловеров провел все 90 минут

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В австрийской Бундеслиге начался этап разделения на группы. ЛАСК защитника сборной Украины Максима Таловерова начал этот раунд с выездного матча против “Рапида”.

При равной игре счет остался таким же. Команды завершили матч с нулями на табло.

Таловеров провел на поле все 90 минут. В общей сложности на его счету 17 матчей в текущем чемпионате.

ЛАСК находится на третьем месте Бундеслиги. От первого "Зальцбурга" отрыв составляет семь очков.

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