ЛАСК стартовал в чемпионской группе с ничьей. Таловеров провел все 90 минут
Очередной матч сборника
Getty Images/Global Images Ukraine
В австрийской Бундеслиге начался этап разделения на группы. ЛАСК защитника сборной Украины Максима Таловерова начал этот раунд с выездного матча против “Рапида”.
При равной игре счет остался таким же. Команды завершили матч с нулями на табло.
Таловеров провел на поле все 90 минут. В общей сложности на его счету 17 матчей в текущем чемпионате.
ЛАСК находится на третьем месте Бундеслиги. От первого "Зальцбурга" отрыв составляет семь очков.
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