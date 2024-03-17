  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Малиновский в пятый раз подряд не выйдет в старте Дженоа. В этот раз – на матч против Ювентуса
В тренде

Малиновский в пятый раз подряд не выйдет в старте Дженоа. В этот раз – на матч против Ювентуса

Наши за границей

Потерял доверие тренера?

Малиновский в пятый раз подряд не выйдет в старте Дженоа. В этот раз – на матч против Ювентуса

Genoa

Новина українською

В рамках 29 тура чемпионата Италии "Ювентус" встретится с "Дженоа". Украинский полузащитник Руслан Малиновский не попал в основной состав "генуэзцев".

Для него этот матч станет пятым подряд вне старта. Последний раз хавбек начинал с первых минут поединок против "Аталанты" 11 февраля - тогда он отличился забитым голом.

Читайте такжеЮвентус - Дженоа. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.03.2024

Перед этой встречей “Дженоа” занимает 12 место в Серии А, а “Ювентус” идет на третьей позиции.

Матч начнется в 13.30.

По теме
yellow-arrow
С Мудриком. Челси - Лестер. Текстовая трансляция матча Кубка Англии
yellow-arrow
Мудрик выйдет в стартовом составе Челси на кубовый матч против Лестера
yellow-arrow
Каса Пиа - Бенфика: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии
Ювентус (Турин) Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Seria A
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
17.03.2024 в 14:05
джілардіно вилупок хвойда ,не випустив проти інтера, то випусти проти сеньйори Руслана, яку він мав неодноразово!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
download1 (huyersk)
17.03.2024 в 14:05
джілардіно вилупок хвойда ,не випустив проти інтера, то випусти проти сеньйори Руслана, яку він мав неодноразово!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости