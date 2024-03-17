Малиновский в пятый раз подряд не выйдет в старте Дженоа. В этот раз – на матч против Ювентуса
Потерял доверие тренера?
Genoa
В рамках 29 тура чемпионата Италии "Ювентус" встретится с "Дженоа". Украинский полузащитник Руслан Малиновский не попал в основной состав "генуэзцев".
Для него этот матч станет пятым подряд вне старта. Последний раз хавбек начинал с первых минут поединок против "Аталанты" 11 февраля - тогда он отличился забитым голом.
Перед этой встречей “Дженоа” занимает 12 место в Серии А, а “Ювентус” идет на третьей позиции.
Матч начнется в 13.30.
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17.03.2024 в 14:05
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