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Мудрик выйдет в стартовом составе Челси на кубовый матч против Лестера

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Юбилейный поединок в этом сезоне

Мудрик выйдет в стартовом составе Челси на кубовый матч против Лестера

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В рамках четвертьфинального поединка Кубка Англии "Челси" встретится с "Лестером". Украинский вингер Михаил Мудрик появится в стартовом составе "пенсионеров".

Он выйдет в основе впервые с 28 февраля – тогда был матч 1/8 финала Кубка Англии против “Лидса”. В общем, этот поединок станет для Мудрика 30 в текущем сезоне во всех турнирах.

Матч начнется в 14.45. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого противостояния.

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Челси (Лондон) Лестер Сити Михаил Мудрик
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Комментарии
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download1 (huyersk)
17.03.2024 в 14:07
Only Jesus..!
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Комментарии 2
download1 (huyersk)
17.03.2024 в 14:07
Only Jesus..!
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0
0
download1 (huyersk)
17.03.2024 в 14:01
Мудрик, віремо!Жги, Михайло!Only Jesus..!
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