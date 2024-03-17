Мудрик выйдет в стартовом составе Челси на кубовый матч против Лестера

В рамках четвертьфинального поединка Кубка Англии "Челси" встретится с "Лестером". Украинский вингер Михаил Мудрик появится в стартовом составе "пенсионеров".

Он выйдет в основе впервые с 28 февраля – тогда был матч 1/8 финала Кубка Англии против “Лидса”. В общем, этот поединок станет для Мудрика 30 в текущем сезоне во всех турнирах.

Матч начнется в 14.45. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого противостояния.