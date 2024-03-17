Мудрик выйдет в стартовом составе Челси на кубовый матч против Лестера
Юбилейный поединок в этом сезоне
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках четвертьфинального поединка Кубка Англии "Челси" встретится с "Лестером". Украинский вингер Михаил Мудрик появится в стартовом составе "пенсионеров".
Chelsea's starting XI: confirmed. ✅@ParimatchUK | #CFC | #EmiratesFACup pic.twitter.com/yTRvM6zUMD— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 17, 2024
Он выйдет в основе впервые с 28 февраля – тогда был матч 1/8 финала Кубка Англии против “Лидса”. В общем, этот поединок станет для Мудрика 30 в текущем сезоне во всех турнирах.
Матч начнется в 14.45. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого противостояния.
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17.03.2024 в 14:07
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