Без результативных действий. Известна оценка Яремчука в матче с Вильярреалом
Лучшая, чем у другого нападающего
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Завершился поединок 29-го тура Ла Лиги где "Вильярреал" с преимуществом в один мяч обыграл "Валенсию".
Роман Яремчук вышел в стартовом составе и отыграл 71 минуту. Статистические порталы sofascored и whoscored выставили игроку оценку 6.7 и 6.0 соответственно, что лучше его партнера по команде Уго Дуро.
Украинский форвард не отметился результативными действиями. На его счету три ключевых паса, которые привели к удару по воротам и несколько неудачных попыток в борьбе за мяч.
Напомним, что этот матч стал четвертым подряд, где Яремчук выходил в старте.
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