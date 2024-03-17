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Без результативных действий. Известна оценка Яремчука в матче с Вильярреалом

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Лучшая, чем у другого нападающего

Без результативных действий. Известна оценка Яремчука в матче с Вильярреалом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Завершился поединок 29-го тура Ла Лиги где "Вильярреал" с преимуществом в один мяч обыграл "Валенсию".

Роман Яремчук вышел в стартовом составе и отыграл 71 минуту. Статистические порталы sofascored и whoscored выставили игроку оценку 6.7 и 6.0 соответственно, что лучше его партнера по команде Уго Дуро.

Украинский форвард не отметился результативными действиями. На его счету три ключевых паса, которые привели к удару по воротам и несколько неудачных попыток в борьбе за мяч.

Напомним, что этот матч стал четвертым подряд, где Яремчук выходил в старте.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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