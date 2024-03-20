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Лунин: Яремчук забил Реалу, но это ему повезло

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Кипер Реала высказался о других украинцах в Испании

Лунин: Яремчук забил Реалу, но это ему повезло

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин рассказал об украинцах в других испанских командах - форварде "Валенсии" Романе Яремчуке, хавбеке Викторе Цыганкове и нападающем Артеме Довбике из "Жироны".

"Яремчук забил "Реалу", но это ему повезло. Ему голевую наш отдал, наверное, договорились (смеется). Что касается матча с "Жироной", то там для ребят была тяжелая игра, мы не обсуждали с ними матч.

С Цыганковым и Довбиком поддерживаем контакт. Я однажды только просил Артема – притормози (с голами) в игре с "Реалом". Так и случилось. Немного пошутили на эту тему", – сказал Лунин.

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Реал (Мадрид) Александр Цыганков Артем Довбик Андрей Лунин Жирона
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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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