Лунин: Яремчук забил Реалу, но это ему повезло
Кипер Реала высказался о других украинцах в Испании
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский голкипер "
"Яремчук забил "Реалу", но это ему повезло. Ему голевую наш отдал, наверное, договорились (смеется). Что касается матча с "Жироной", то там для ребят была тяжелая игра, мы не обсуждали с ними матч.
С Цыганковым и Довбиком поддерживаем контакт. Я однажды только просил Артема – притормози (с голами) в игре с "Реалом". Так и случилось. Немного пошутили на эту тему", – сказал Лунин.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украина U-19 начала отбор Евро-2024 с победы над Северной Македонией. Шевченко-младший вышел на замену
- Босния и Герцеговина - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 на 21.03.2024
- Куртуа успешно перенёс операцию на мениске. Стало известно, сколько пропустит вратарь Реала
- Предголевой пас, 2 сейва и 2 пропущенных. Известны оценки Лунина за матч с Осасуной
- "Я никогда не думал, что пчеловодство станет моим любимым занятием". А еще Дэвид Бекхэм имеет курятник
- Даже тренер не смог повторить. Джорджина Родригес выжала 235 килограммов ногами во время тренировки. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн