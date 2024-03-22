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Армения Петракова в товарищеском матче проиграла Косово

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Минимальная победа косоваров

Армения Петракова в товарищеском матче проиграла Косово

Фото: ffa.am

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Армении под руководством украинского тренера Александра Петракова в пятницу, 22 марта, провела в Ереване товарищеский матч с Косово.

Косовары забили единственный гол в середине первого тайма и сумели отстоять победный для себя минимальный счет.

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Напомним, что армяне заняли 4-е место в своей отборочной группе Евро-2024, хотя некоторое время и претендовали на выход из группы.

Армения – Косово 0:1

Гол: Рашица (25)

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Армения Косово Александр Петраков
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