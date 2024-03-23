  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Тренер Жироны: Довбик не забивал в последних матчах, но обязательно забьет
В тренде

Тренер Жироны: Довбик не забивал в последних матчах, но обязательно забьет

Наши за границей
Обновлено

По крайней мере, в сборной это удалось сделать

Тренер Жироны: Довбик не забивал в последних матчах, но обязательно забьет

Фото: Getty Images

Новина українською

Главный тренер "Жироны" Мичел прокомментировал голевую засуху украинского форварда Артема Довбика в матчах за каталонцев.

“Нет, главное, чтобы у команды были моменты. Довбик не забивал в последних матчах, но обязательно забьет. Для меня важно то, что у команды есть моменты.

Мы должны улучшить ситуацию, когда подходим к воротам соперника – привлекать больше игроков и иметь больше моментов. Это правда, что в последних нескольких играх мы доминировали, но в последней трети поля нам не хватило немного агрессии и глубины. Это вещи, которые мы должны улучшить”, – сказал Мичел.

В последний раз Довбик отмечался в матче за "Жирону" 21 января в поединке против "Севильи". Его голевая засуха в клубе продолжается восемь подряд. Несмотря на это, нападающий идет на четвертом месте в рейтинге бомбардиров Ла Лиги, уступая лидеру Беллингема двумя точными ударами.

Следующий матч каталонцы проведут 31 марта против "Бетиса" в Жироне.

По теме
yellow-arrow
Романо: Реал Мадрид намерен продлить контракт Андрея Лунина
yellow-arrow
Владельцы МЮ ищут вратаря. В зону интересов попал Лунин
yellow-arrow
Сработала реакция Малиновского. Аталанта удалила сообщение, в котором поздравила Миранчука с матчем за сборную рф
Мичел Санчес Артем Довбик Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
lesportiudecatalunya
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
23.03.2024 в 15:11
Ставлю доллар против цента что пижон Довбик больше не забьет за Жирону!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
23.03.2024 в 15:11
Ставлю доллар против цента что пижон Довбик больше не забьет за Жирону!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости