Тренер Жироны: Довбик не забивал в последних матчах, но обязательно забьет
По крайней мере, в сборной это удалось сделать
Фото: Getty Images
Главный тренер "Жироны" Мичел прокомментировал голевую засуху украинского форварда Артема Довбика в матчах за каталонцев.
“Нет, главное, чтобы у команды были моменты. Довбик не забивал в последних матчах, но обязательно забьет. Для меня важно то, что у команды есть моменты.
Мы должны улучшить ситуацию, когда подходим к воротам соперника – привлекать больше игроков и иметь больше моментов. Это правда, что в последних нескольких играх мы доминировали, но в последней трети поля нам не хватило немного агрессии и глубины. Это вещи, которые мы должны улучшить”, – сказал Мичел.
В последний раз Довбик отмечался в матче за "Жирону" 21 января в поединке против "Севильи". Его голевая засуха в клубе продолжается восемь подряд. Несмотря на это, нападающий идет на четвертом месте в рейтинге бомбардиров Ла Лиги, уступая лидеру Беллингема двумя точными ударами.
Следующий матч каталонцы проведут 31 марта против "Бетиса" в Жироне.
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