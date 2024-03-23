Тренер Жироны: Довбик не забивал в последних матчах, но обязательно забьет

Главный тренер "Жироны" Мичел прокомментировал голевую засуху украинского форварда Артема Довбика в матчах за каталонцев.

“Нет, главное, чтобы у команды были моменты. Довбик не забивал в последних матчах, но обязательно забьет. Для меня важно то, что у команды есть моменты.

Мы должны улучшить ситуацию, когда подходим к воротам соперника – привлекать больше игроков и иметь больше моментов. Это правда, что в последних нескольких играх мы доминировали, но в последней трети поля нам не хватило немного агрессии и глубины. Это вещи, которые мы должны улучшить”, – сказал Мичел.